Пензенские прокуроры за полгода выявили более 400 нарушений в сфере обращения с отходами ЖКХ

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Более 400 нарушений в сфере обращения с отходами выявлено прокурорами Пензенской области в первой половине 2017 года. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

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«Предъявлено 68 исков о необходимости ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, приведения действующих свалок в соответствие с санитарно-эпидемиологическим законодательством, 62 из которых удовлетворены», — пояснила она в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, состоявшегося в пятницу, 4 августа.

Говоря о других нарушениях природоохранного законодательства, прокурор отметила, что более чем по 200 искам была признана запрещенной информация в интернете о способах изготовления и применения электроудочек, а также о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ.

«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться финансирования в 2017 году работ по постановке на кадастровый учет и установлению охранных зон особо охраняемых природных территорий», — цитирует Наталью Канцерову пресс-служба прокуратуры Пензенской области.