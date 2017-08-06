Основной объем работ во дворах нужно сделать до учебного года — мэр Пензы ЖКХ

Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Большинство работ по благоустройству дворовых территорий в Пензе необходимо сделать до конца текущего месяца. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Надо стремиться, чтобы основная часть работ в рамках федеральной программы по формированию современной городской среды была сделана в августе — до того момента, когда дети пойдут в школу и детсады», — отметил он в ходе проверки работ по благоустройству в воскресенье, 9 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев посетил, в частности, территорию у дома №33 на улице Кижеватова, где были установлены лавочки.

Оценив фронт работ, глава администрации города обратил внимание на необходимость очистки существующей ливневой канализации.

Также работы в рамках проекта организованы во дворах на улицах Антонова, Воронова, Терновского, Саранской, Дружбы, Герцена, 8 Марта, Кронштадтской и проспекте Строителей.