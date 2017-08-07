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МУП «Богословка» заплатит штраф в 20 тыс. рублей за некачественную питьевую воду

10:13 | 07.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил МУП «Богословка» штраф в размере 20 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

МУП «Богословка» заплатит штраф в 20 тыс. рублей за некачественную питьевую воду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области, 19 мая было выявлено, что вода, отобранная из резервуара и водонапорной башни по адресу: Богословка, Советская, 1, а также из кранов квартир в домах №23 и №24, не отвечала установленным требованиям по содержанию железа.

Таким образом, предприятие не обеспечило обеспечение жителей этих домов холодной питьевой водой надлежащего качества.
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