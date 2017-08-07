МУП «Богословка» заплатит штраф в 20 тыс. рублей за некачественную питьевую воду ЖКХ Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил МУП «Богословка» штраф в размере 20 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области, 19 мая было выявлено, что вода, отобранная из резервуара и водонапорной башни по адресу: Богословка, Советская, 1, а также из кранов квартир в домах №23 и №24, не отвечала установленным требованиям по содержанию железа. Таким образом, предприятие не обеспечило обеспечение жителей этих домов холодной питьевой водой надлежащего качества. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость