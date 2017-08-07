Губернатор сравнил улицу Титова в Пензе с гетто ЖКХ

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике качество благоустройства улицы Титова в Пензе, прилегающей к реконструируемому в преддверии чемпионата мира по футболу стадиону «Зенит», сравнив ее с гетто.

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Он напомнил, что еще в начале апреля давал поручение привести эту улицу в порядок.

«Активной комплексной работы с фасадами зданий нет. […] Балконы как были разноцветные, так и остались. Ржавые. […] Стены домов ободраны. […] Как будто гетто какое-то 30-летней давности. На крышах магазинов растет трава», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 7 августа.

Иван Белозерцев поинтересовался, почему к управляющим компаниям, допустившим такое состояние домов, не предъявляются претензии.

«Можно мэру вставать хоть в 5.00, хоть вообще не ложиться — ничего не сделаешь, если не будет выстроена система. Система должна работать. [...] Каждый должен знать свою задачу — ехать, работать, потом докладывать», — добавил губернатор.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что по каждому дому в этом микрорайоне уже разработана программа.

По его словам, большую часть работ по благоустройству планируется выполнить в текущем году.