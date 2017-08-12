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Мэр Пензы потребовал устранить последствия утечки воды на улице Горького до вечера

10:20 | 12.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал устранить последствия утечки воды, произошедшей в результате аварийного повреждения водопровода на пересечении улиц Максима Горького и Московской, до вечера субботы, 12 августа.

Мэр Пензы потребовал устранить последствия утечки воды на улице Горького до вечера

Фото: Penza-gorod.ru

По словам технического директора ООО «Горводоканал» Николая Грунтова, в настоящее время специалисты вскрывают полотно проезжей части дороги для определения места утечки с последующим ее устранением.

«Ведутся работы по откачке воды. Речь не идет о коммунальной аварии, ситуация рядовая — все потребители обеспечены водой», — отметил он.

В свою очередь Виктор Кувайцев призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить на данном участке беспрепятственный проезд автотранспорта и безопасность пешеходов.

«Нужно работать интенсивно, чтобы к вечеру устранить последствия утечки. Этот вопрос – на моем личном контроле», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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