Мэр Пензы поторопил ресурсоснабжающие организации с ремонтом сетей ЖКХ

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал представителей компании «Т Плюс» нарастить темпы работ на пересечении улиц Пушкина и Плеханова, где выполняется капитальный ремонт теплосетей.

Фото: Penza-gorod.ru

О ходе работ мэра, выехавшего на место в составе рабочей группы во вторник, 15 августа, проинформировал его заместитель Юрий Ильин.

«В настоящее время специалисты ПАО «Т Плюс» укладывают предизолированную трубу, обработанную против электролитической диссоциации, защищенную от локальных коррозий», — пояснил он.

В свою очередь Виктор Кувайцев поинтересовался ходом ремонта на аварийных участках. Он напомнил, что необходимо как можно скорее восстановить подачу горячего водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, представители ресурсоснабжающей организации пообещали сделать это до 18 августа.

На эту дату запланировано расширенное совещание по вопросу готовности теплосетей к предстоящему отопительному сезону. На него приглашены представители ПАО «Т Плюс», АО «Теплоснабжение» и МКП «Теплоснабжение города Пензы».