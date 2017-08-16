В Пензе на должность директора фонда капремонта претендуют два человека ЖКХ

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Два человека вышли во второй этап конкурса на замещение должности директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам проверки поданных документов право претендовать на должность получили Наталья Моисеева, руководившая фондом с 2014 года, и Дмитрий Щетинин, являющийся директором одной из управляющих компаний Пензы.

В рамках второго этапа конкурса претендентам предстоит сдать квалификационный экзамен, который намечен на среду, 23 августа.

Биография

Моисеева Наталья Вячеславовна

После этого — 5 сентября — пройдет индивидуальное собеседование, по итогам которого и будет определен новый руководитель регионального фонда капремонта.

Комментируя ИА «PenzaNews» свое участие в конкурсе, Наталья Моисеева высказала мнение, что шансы на победу у нее и Дмитрия Щетинина равные.

«Шансы у нас равные. Я считаю, что руководитель управляющей компании — достойный конкурент», — сказала собеседница агентства.