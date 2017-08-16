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В Пензе на должность директора фонда капремонта претендуют два человека

13:32 | 16.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Два человека вышли во второй этап конкурса на замещение должности директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.

В Пензе на должность директора фонда капремонта претендуют два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам проверки поданных документов право претендовать на должность получили Наталья Моисеева, руководившая фондом с 2014 года, и Дмитрий Щетинин, являющийся директором одной из управляющих компаний Пензы.

В рамках второго этапа конкурса претендентам предстоит сдать квалификационный экзамен, который намечен на среду, 23 августа.

Биография

Моисеева Наталья Вячеславовна

После этого — 5 сентября — пройдет индивидуальное собеседование, по итогам которого и будет определен новый руководитель регионального фонда капремонта.

Комментируя ИА «PenzaNews» свое участие в конкурсе, Наталья Моисеева высказала мнение, что шансы на победу у нее и Дмитрия Щетинина равные.

«Шансы у нас равные. Я считаю, что руководитель управляющей компании — достойный конкурент», — сказала собеседница агентства.
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