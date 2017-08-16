В Кузнецке выберут лучший многоквартирный дом ЖКХ Кузнецк, 16 августа 2017. PenzaNews. Конкурс «Лучший многоквартирный дом, подъезд, лучшее оформление прилегающей территории предприятия, учреждения» стартует в Кузнецке Пензенской области в понедельник, 21 августа. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Прием заявок продлится до 28-го числа. До 4 сентября оргкомитет оценит заявки и материалы, представленные на конкурс. Торжественная церемония награждения победителей пройдет на следующий день. Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, победители в номинации «Лучший дом» получат уличные тренажеры, а в категории «Лучшее оформление прилегающей территории учреждения социальной сферы» — денежные премии: за первое место — 10 тыс. рублей, за второе — 5 тыс. 600 рублей, а за третье — 4 тыс. рублей. Победители в номинации «Лучшее оформление предприятия, учреждения» будут удостоены дипломов. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость