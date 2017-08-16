На улице Пушанина в Пензе на время ремонта ограничат движение ЖКХ

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин поручил представителям центра организации дорожного движения на время ремонта ограничить проезд по улице Пушанина с учетом просьбы подрядной компании.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, он призвал найти техническое решение для отвода воды с улицы Кирпичной и выдать подрядной организации, проводившей ремонтные работы на улице Германа Титова, предписание с требованием устранить недостатки.

«Еще раз напоминаю вам об ответственности по исполнению условий контракта. Сроки сжатые, но нельзя забывать и о качестве. Чтобы объект был завершенным, вы должны своевременно убирать и вывозить грунт возле техполосы после проведения работ», — отметил Юрий Ильин в ходе совещания, посвященного реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», состоявшегося в среду, 16 августа.

В связи с информацией о просадке колодцев на улице Славы, находящихся в собственности ООО «Горводоканал», вице-мэр поручил провести выездное совещание с целью решения проблемы, сообщает пресс-служба администрации города.