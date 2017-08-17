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Мэр Пензы поручил завершить ремонт тротуара на улице Красной за две недели

14:13 | 17.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал подрядчиков завершить ремонт тротуара на улице Красной — на участке между улицами Карла Маркса и Лермонтова — до 1 сентября.

Мэр Пензы поручил завершить ремонт тротуара на улице Красной за две недели

Фото: Penza-gorod.ru

Ход работ мэр проконтролировал в четверг, 17 августа. Во время его визита дорожники снимали старое асфальтобетонное покрытие. Планируется, что тротуар будет выложен красной и серой брусчаткой.

Глава администрации города отметил необходимость сохранения приствольных кругов, добавив, что там, где в настоящее время отсутствуют деревья, в дальнейшем будут высажены новые.

«Не нужно захватывать большие площади, работайте последовательно — один пролет убрали, вывезли строительный мусор, уложили плитку, далее приступили к следующему участку, чтобы у жителей была возможность перемещаться», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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