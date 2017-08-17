Мэр Пензы поручил завершить ремонт тротуара на улице Красной за две недели ЖКХ

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал подрядчиков завершить ремонт тротуара на улице Красной — на участке между улицами Карла Маркса и Лермонтова — до 1 сентября.

Фото: Penza-gorod.ru

Ход работ мэр проконтролировал в четверг, 17 августа. Во время его визита дорожники снимали старое асфальтобетонное покрытие. Планируется, что тротуар будет выложен красной и серой брусчаткой.

Глава администрации города отметил необходимость сохранения приствольных кругов, добавив, что там, где в настоящее время отсутствуют деревья, в дальнейшем будут высажены новые.

«Не нужно захватывать большие площади, работайте последовательно — один пролет убрали, вывезли строительный мусор, уложили плитку, далее приступили к следующему участку, чтобы у жителей была возможность перемещаться», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.