В Пензе к 25 августа горячая вода поступит почти во все дома — Александр Суслов ЖКХ

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Горячее водоснабжение будет восстановлено практически во всех домах в Пензе к 25 августа. Об этом сообщил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

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По его словам, из 357 домов горячей воды не будет в 16 в связи с капремонтом сетей на улице Пушкина.

«Мы не застрахованы от того, что после 25 августа не будут возникать порывы, потому что работа по опрессовке продолжится. Но они будут носить локальный характер и не будут связаны с длительным отключением ГВС», — пояснил Александр Суслов в ходе расширенного совещания по подготовке к отопительному сезону, состоявшегося в мэрии Пензы в пятницу, 18 августа.

Он отметил, что в текущем году организация тщательнее подходит к процессу гидравлических испытаний.

«На некоторых участках проводим опрессовку по четыре раза, чтобы с уверенностью войти в отопительный сезон. Это сказывается на сроках. Мы приносим глубокие извинения жителям города в связи с возникшими неудобствами», — добавил директор филиала ПАО «Т Плюс».

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев напомнил, что горячая вода должна поступить во все дома до 1 сентября.

Также он призвал представителей ресурсоснабжающих организаций не молчать о проблемах.

«Их нужно решать по мере поступления. Мы должны четко понимать сроки завершения работ, уведомлять об этом горожан. Для этого в подобном формате будем встречаться еженедельно», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.