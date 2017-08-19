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Мэр Пензы призвал ускорить ремонт тротуаров во дворах

13:26 | 19.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину ускорить ремонт тротуаров во дворах в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» по итогам объезда города, совершенного в субботу, 19 августа.

Мэр Пензы призвал ускорить ремонт тротуаров во дворах

Фото: Penza-gorod.ru

Кроме того, он призвал решить проблему у дома № 33 на улице Кижеватова, где из-за большого скопления личных машин техника не может попасть во двор.

После общения с местными жителями, которые выразили обеспокоенность в связи с шумными компаниями под окнами по ночам, Виктор Кувайцев дал задание начальнику отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олегу Викулову рекомендовать данный двор для осуществления патрулирования, сообщает пресс-служба мэрии.
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