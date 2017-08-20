В Пензе 285 домов остается без горячей воды ЖКХ

Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. 285 многоквартирных домов остается в Пензе без горячей воды по данным на воскресенье, 20 августа.

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240 из них находится в зоне ответственности ПАО «Т Плюс», 45 — АО «Пензтеплоснабжение».

«Количество домов без горячей воды последовательно уменьшается, но для того, чтобы с поставленной задачей справиться, нужно с каждым днем увеличивать интенсивность работ», — отметил мэр Виктор Кувайцев в ходе проверки мест проведения ремонта в воскресенье, 20 августа.

Он также обратил внимание на необходимость оперативно восстанавливать благоустройство на этих участках.

«Важно помнить и о тех участках, которые ремонтировались в зимнее время. Тогда обеспечить хорошее благоустройство было проблематично, теперь такая возможность есть», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.