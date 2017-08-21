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Пензенский губернатор предложил чиновникам купить дома в селах с плохим водоснабжением

16:09 | 21.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил чиновникам купить дома в населенных пунктах с плохим водоснабжением, чтобы лучше понять проблемы, волнующие местных жителей и приступить к их решению.

Пензенский губернатор предложил чиновникам купить дома в селах с плохим водоснабжением

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Члены правительства, кто отвечает за это [реализацию программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы»], тогда езжайте туда, покупайте домики и живите там, где нет воды или плохая вода, или плохой напор. Сразу по-другому запоете», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 августа.

По словам начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаила Панюхина, в настоящее время по плану 2017 года программа реализована на 32%.

Ивана Белозерцева возмутила эта цифра.

«По идее, программа должна быть выполнена процентов на 70. Я приезжаю в районы с членами правительства, а мне говорят, что с водой проблема. […] Вы должны анализировать ситуацию, докладывать предложения по каждому району, работать с главой [администрации] района», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что по каждому населенному пункту должна быть разработана дорожная карта.

В свою очередь Михаил Панюхин заверил, что реализацию программы намечено закончить в октябре–ноябре.
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