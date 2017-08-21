В Пензе дома на некоторых улицах 4 и 5 сентября останутся без газа ЖКХ Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Газоснабжение домов на нескольких улицах Пензы будет приостановлено с 9.00 понедельника, 4 сентября, до 17.00 следующего дня. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ специалистами АО «Метан». Отключение затронет абонентов, проживающих в домах на улицах Бийской, Железнодорожной, Главной, Шемышейской, Тамалинской, Ижевской, Кривозерье, Бухарской, Южной, Озерной, Луговой, 1-й и 2-й Дальнереченской, а также проезде Кривозерье. Кроме того, газа не будет на улицах Макарова, Старославянской, Ртищевской, Родниковой, 1-й и 2-й Заозерной, проезде Заозерном, 2-м и 3-м Заозерном переулках, А также Родниковом переулке. Полный перечень домов можно найти на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость