В Пензе дома на некоторых улицах 4 и 5 сентября останутся без газа

Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ специалистами АО «Метан».
Отключение затронет абонентов, проживающих в домах на улицах Бийской, Железнодорожной, Главной, Шемышейской, Тамалинской, Ижевской, Кривозерье, Бухарской, Южной, Озерной, Луговой, 1-й и 2-й Дальнереченской, а также проезде Кривозерье.
Кроме того, газа не будет на улицах Макарова, Старославянской, Ртищевской, Родниковой, 1-й и 2-й Заозерной, проезде Заозерном, 2-м и 3-м Заозерном переулках, А также Родниковом переулке. Полный перечень домов можно найти на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»
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