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Власти Пензы рассчитывают зимой использовать котельную санатория имени Кирова

16:47 | 22.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил представителям управления ЖКХ Пензы обратиться к собственникам котельной санатория имени С.М. Кирова с просьбой о передаче ее в пользование муниципалитета на предстоящий отопительный сезон.

Власти Пензы рассчитывают зимой использовать котельную санатория имени Кирова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Необходимость в этом вызвана тем, что котельная обеспечивает подачу тепла и горячей воды в жилой шестиэтажный дом №4 на улице Грибоедова.

В ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 22 августа, Виктор Кувайцев отметил, что также необходимо провести ревизию сетей санатория имени В.В. Володарского и проверить их готовность к отопительному периоду.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проблема с отоплением дома №4 на улице Грибоедова, который подключен к котельной имени С.М. Кирова, обострилась в апреле 2017 года, когда собственник лечебно-профилактического учреждения прекратил подачу тепла и горячей воды.

Отопление и ГВС вскоре были восстановлены по договоренности с администраций Пензы, однако было решено рассмотреть варианты строительства модульной котельной или перевода дома на индивидуальное отопление.
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