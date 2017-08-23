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В Лесном начаты работы по строительству водопровода

12:29 | 23.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Работы по строительству водопровода начаты в поселке Лесном города Пензы.

В Лесном начаты работы по строительству водопровода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день выполнена разбивка трассы водопровода и месторасположения резервуаров. Осуществляется подготовка территории под размещение насосной станции. Закупаются материалы — трубы диаметром 110 и 315 мм», — проинформировал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов мэра Виктора Кувайцева, посетившего стройплощадку в среду, 23 августа.

По его словам, водопровод будет протянут от Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка, а его общая протяженность составит 2,7 км.

Игорь Умнов отметил, что пересечение искусственных сооружений на трассе водопровода предусмотрено методом горизонтально-направленного бурения.

В ходе визита в Лесной мэр пообщался как с представителем подрядной компании, которая должна завершить работы на объекте до 25 декабря 2017 года, так и с местными жителями — в настоящее время примерно 1 тыс. 700 человек имеют возможность пользоваться только технической водой.

«У подрядной организации есть достаточные ресурсы и понимание, что указанные сроки необходимо выполнить. К новому году жители поселка Лесной должны быть обеспечены питьевой водой», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

По итогам электронного аукциона, состоявшегося 3 августа, муниципальный контракт на строительство магистральной водопроводной сети до Лесного заключен с ООО «Техстрой». Его цена составила более 38 млн. рублей.
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