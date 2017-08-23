В Пензе студенты займутся благоустройством дворов ЖКХ

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Бойцы студенческого строительного отряда «Сириус» приступят в ближайшее время к работам по благоустройству дворов в Пензе в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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В ведомстве отметили, что это не единственный пример, когда будущие строители помогут решать конкретные задачи, стоящие перед отраслью.

«Гордостью пензенских студотрядов, несомненно, являются бойцы отряда «Спектр» ПГУАС, которые в этом году принимают участие в межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург» в Ленинградской области», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что всего в рамках «целины-2017» представители пензенских студотрядов трудились по пяти направлениям, самым массовым из которых стало педагогическое — в нем свои силы попробовали более 400 человек.