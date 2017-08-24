В Пензенской области с начала года отремонтировано 12 км водопроводной сети ЖКХ

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Ремонт водопроводной сети общей протяженностью 12,1 км произведен в Пензенской области с начала 2017 года. Об этом сообщил начальник регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин, выступая с докладом о реализации программы «Чистая вода» на заседании облправительства в четверг, 24 августа.

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«На сегодняшний день выполнены работы на 36 объектах водоснабжения», — отметил он.

Михаил Панюхин уточнил, что осуществлен ремонт канализационной сети протяженностью 0,1 км.

«Отремонтировано шесть водонапорных башен, три артезианские скважины», — сказал начальник ведомства.

Он добавил, что до конца года в рамках программы планируется улучшить водоснабжение в 64 населенных пунктах Пензенской области.

Михаил Панюхин пояснил, что на реализацию мероприятий по водоснабжению в рамках госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы» из бюджета региона выделено 42 млн. рублей, что в два раза больше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба областного управления ЖКХ.