Пензу ждет масштабное отключение горячей воды ЖКХ

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Горячее водоснабжение некоторых районов Пензы будет временно приостановлено в сентябре. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

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«Крупное отключение у нас будет с 19 по 26 сентября. Это будет связано с тем, что они [специалисты компании «Т Плюс»] будут менять насосы», — пояснил он в ходе 36-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

По словам Андрея Гришина, данные работы необходимы, чтобы в холодный период центральная часть города и микрорайон Шуист лучше отапливались и выдерживали температурный график.

«Параллельно мы им уже рекомендовали, чтобы […] в период работы с насосами провести еще дополнительные работы на сетях, чтобы до этого момента не отключали [горячую воду]», — добавил глава управления ЖКХ.