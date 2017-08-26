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Мэр Пензы потребовал приступить к асфальтированию внутридворовых дорог

11:46 | 26.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал в течении трех дней приступить к асфальтированию дорог в тех дворах, в которых в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены подготовительные работы.

Мэр Пензы потребовал приступить к асфальтированию внутридворовых дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В остальных, по его словам, необходимо срочно начинать предусмотренный проектом ремонт.

Информируя главу администрации Пензы о состоянии дел, начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин сообщил, что работы ведутся в 26 дворах из 35.

«В настоящее время завершается установка бортового камня, осуществляется подготовка основания для укладки выравнивающего слоя. Сегодня работы ведутся на 11 территориях», — пояснил он.

В ходе осмотра дворовых территорий Виктор Кувайцев сделал ряд замечаний и дал необходимые поручения.

«С понедельника [28 августа] подрядные организации должны выйти во все дворы», — цитирует мэра пресс-служба администрации города.
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