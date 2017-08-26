«Т Плюс» планирует в течение дня дать горячую воду в 21 дом Пензы ЖКХ

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Специалисты компании «Т Плюс» начали заполнять теплоносителем сети на отремонтированных участках, в результате чего горячая вода должна вернуться в 21 дом Пензы до конца субботы, 26 августа. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин, информируя мэра Виктора Кувайцева о работах на теплосетях.

Фото: Penza-gorod.ru

Он уточнил, что в зоне ответственности данной ресурсоснабжающей организации без горячей воды остаются 50 многоквартирных жилых домов.

Посетив объекты капитального ремонта на улицах Пушкина и Чкалова, мэр отметил, что руководство Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» на данном этапе следует достигнутым договоренностям.

«Видим, что нас услышали и организовали работы бригад и в выходные дни. Проблема подключения горячей воды остается на нашем постоянном контроле», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.