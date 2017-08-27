Управляющая компания оштрафована на 20 тыс. рублей за некачественную воду в Чемодановке ЖКХ

Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен управляющей компании «Фабричная» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, пробы холодной воды были отобраны 13 июня в техподполье и квартирах дома №21А на улице Фабричной в ходе административного расследования.

«Согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» проба воды на вводе в жилой дом №21А не ответствует требованиям по содержанию железа», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что концентрация металла составила примерно 0,99 миллиграмма на литр при нормативе не более 0,3.

В управлении отметили, что в пробах из квартир содержание железа составило около 0,79 и 0,9 миллиграмма на литр, что также является значительным превышением.