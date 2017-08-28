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Наталья Моисеева победила в конкурсе на должность директора пензенского фонда капремонта

15:42 | 28.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Наталья Моисеева, руководившая региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области с 2014 года, набрала наиболее высокий балл на квалификационном экзамене на замещение вакантной должности директора организации. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Наталья Моисеева победила в конкурсе на должность директора пензенского фонда капремонта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Наталья Моисеева и второй кандидат на эту должность Дмитрий Щетинин, являющийся директором одной из управляющих компаний Пензы, прошли испытание в дистанционном режиме в автоматизированной системе 23 августа.

Биография

Моисеева Наталья Вячеславовна

Для успешного выполнения тестирования на знание законодательства им требовалось набрать минимум 45 баллов из 50 возможных. Общее время на выполнение экзамена составило 60 минут.

По итогам тестирования Наталья Моисеева заработала 49 баллов. Дмитрий Щетинин набрал лишь 21, что ниже установленного минимума.

25 августа Наталья Моисеева подтвердила успешные результаты тестирования в ходе собеседования в министерстве строительства России.
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