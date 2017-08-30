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Иван Белозерцев запретил принимать в эксплуатацию новостройки без видеонаблюдения

17:03 | 30.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев запретил принимать в эксплуатацию многоквартирные дома, прилегающая территория вблизи которых не оборудована камерами видеонаблюдения.

Иван Белозерцев запретил принимать в эксплуатацию новостройки без видеонаблюдения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С видеокамерами должны сдавать. Прошу […] без видеокамер не принимать. […] Инна Николаевна [Левченко, начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области], сниму с должности Ваших подчиненных! Ни один дом не принимайте!» — потребовал он в ходе круглого стола, посвященного формированию комфортной городской среды, который состоялся в мэрии Пензы в среду, 30 августа.

Глава региона добавил, что в строящихся домах, где система видеонаблюдения пока не предусмотрена, необходимо немедленно заложить ее в проект.

«Видеокамеры — это вопрос безопасности проживания граждан», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он пояснил, что наличие видеонаблюдения привлекает потенциальных покупателей квартир, особенно людей с детьми, которые беспокоятся за их безопасность.

В связи с этим губернатор поручил Инне Левченко и начальнику департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области Леониду Иоффе проанализировать, какие стройкомпании за последнее время уже сдали дома без видеонаблюдения.
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