В центре Пензы без горячей воды остаются две школы, детсад и больница ЖКХ

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Несколько многоквартирных домов, две школы, детсад и больница остаются без горячего водоснабжения из-за продолжающихся работ на теплосетях в центре Пензы, относящихся к зоне ответственности «Т Плюс». Об этом сообщил начальник городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексей Михайлов.

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«В настоящий момент по линии ПАО «Т Плюс» имеется отставание от утвержденного графика выполнения работ. В частности, по объекту на площади Маршала Жукова, где ремонтные мероприятия должны были завершиться 31 августа. В связи с этим восемь многоквартирных жилых домов и одна больница остаются без горячего водоснабжения. От ресурсоснабжающей организации поступила телефонограмма о продлении сроков отключения данных объектов до 20 сентября. По улице Пушкина также работы не были завершены вовремя и на данный момент ведутся в низком темпе, создавая угрозу срыва сроков, из-за чего без ГВС находятся 14 домов, один детский сад и две школы», — уточнил он на совещании, посвященном подготовке отопительного сезона, состоявшегося в пятницу, 1 сентября.

С учетом озвученных данных вице-мэр Юрий Ильин поручил усилить контроль за ходом ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба мэрии.