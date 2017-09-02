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Мэр Пензы призвал привлечь дополнительные бригады к ремонту теплосетей

10:09 | 02.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал привлечь дополнительные бригады к ремонту теплосетей.

Мэр Пензы призвал привлечь дополнительные бригады к ремонту теплосетей

Фото: Penza-gorod.ru

«Здесь работы ведутся плотно — и в будние дни, и в выходные, но тем не менее, учитывая большой объем, необходимо привлекать дополнительные бригады», — сказал он в субботу, 2 сентября, в ходе инспекционного выезда на улицу Чкалова, где осуществляется капитальный ремонт теплосетей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на участках, находящихся в зоне ответственности компании «Т Плюс», отмечается отставание от утвержденного графика. Ресурсоснабжающая организация проинформировала власти о продлении сроков отключения объектов до 20 сентября.

По данным городской администрации, без горячей воды остаются 23 жилых дома, две школы, детский сад и больница.
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