Кувайцев усомнился в целесообразности сотрудничества с двумя подрядчиками по проекту «БКД» ЖКХ

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил под сомнение целесообразность продолжения сотрудничества с двумя подрядными организациями в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы реализуем такой масштабный проект, а у вас нет ни понимания, ни ответственности за свои обязательства. Вы не только сорвали сроки. Посмотрите, в каком состоянии находятся объекты, монтаж которых уже произведен — благоустройство не восстановлено, валяются знаки, мусор», — сказал он в ходе рабочего выезда в субботу, 2 сентября, обращаясь к представителю ООО «ДСК «Поволжье», работники которого до сих пор не установили часть дорожных знаков.

Также Виктор Кувайцев высказал претензии в адрес ООО «ПКФ «Термодом».

«Вы обещали, что к 1 сентября тротуар возле гимназии №1 будет сделан, но из-за вашей безответственности дети вынуждены ходить по проезжей части», — отметил он в беседе с представителем организации.

Кроме того, мэр обсудил с начальником управления ЖКХ Пензы Андреем Гришиным ход реализации проекта «Формирование современной городской среды».

Он поручил регулярно напоминать подрядчикам о сроках завершения работ и недопустимости их срыва.

Виктор Кувайцев дал задание ежедневно предоставлять отчет о том, в каких дворах и на каком этапе ведутся работы, сообщает пресс-служба мэрии.