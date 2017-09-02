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Прокладывать водопровод в Лесном будут без выходных

14:19 | 02.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев, который лично контролирует строительство водопровода в поселке Лесном, поручил оказать содействие подрядной компании в организации работ не только в будние, но и выходные дни.

Прокладывать водопровод в Лесном будут без выходных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Время ограничено. Завершить строительство водопровода согласно контракту необходимо к 25 декабря», — отметил он, обращаясь к начальнику управления капитального строительства Пензы Игорю Умнову в ходе выезда на стройплощадку в субботу, 2 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент выполнена разбивка трассы, ведется подготовка территории под насосную станцию и резервуары чистой воды.

После Лесного Виктор Кувайцев проехал на набережную реки Суры, где распорядился привлечь дополнительные бригады для активизации работ по капитальному ремонту.
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