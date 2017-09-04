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Три дома на улице Калинина в Пензе остались без горячей воды из-за аварии

10:16 | 04.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Три дома на улице Калинина остались без горячей воды в результате аварии, произошедшей на сетях в зоне ответственности МКП «Теплоснабжение города Пензы» в ночь на понедельник, 4 сентября. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Три дома на улице Калинина в Пензе остались без горячей воды из-за аварии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в итоге число домов без горячего водоснабжения достигло 26.

Он напомнил, что до 20 сентября планируется завершить работы на сетях компании «Т Плюс», из-за которых пока горячей воды нет в 23 домах.

Виктор Кувайцев добавил, что также намечен ремонт теплосетей в районе «Могилевского дворика», но отключения горячего водоснабжения он не потребует.

«[Компания «Т Плюс»] выполняет все обязательства за исключением восстановления благоустройства», — отметил мэр.

Он уточнил, что неблагоустроенными остается 26 объектов, половину из которых необходимо привести в порядок до наступления холодов.
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