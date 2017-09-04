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В Пензенской области утверждена программа формирования комфортной среды до 2022 года

16:40 | 04.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Госпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018–2022 годы» утверждена постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области утверждена программа формирования комфортной среды до 2022 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве ее ответственного исполнителя определено управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, а соисполнителей — еще четыре ведомства, региональный фонд капремонта многоквартирных домов и органы местного самоуправления.

Действие программы будет распространяться на муниципальные образования, на территории которых расположены поселения численностью не менее 1 тыс. жителей, при наличии в них многоквартирных домов.

На реализацию госпрограммы за весь период планируется направить бюджетные ассигнования в размере около 1,5 млрд. рублей — почти по 300 млн. рублей ежегодно, из них почти по 273 млн. рублей, как ожидается, будет поступать из федерального бюджета.

Согласно представленным данным, в Пензенской области имеется свыше 4,6 тыс. дворов, из них благоустроены — полностью освещены, оборудованы местами для досуга, спортивными и детскими площадками — около 1 тыс. 260, или 27%.

Количество муниципальных территорий общего пользования — парков, скверов, набережные и так далее — составляет 379 единиц, из них 80% нуждаются в благоустройстве.

Благодаря программе к концу 2022 года должно быть благоустроено не менее 1 тыс. дворовых территорий многоквартирных домов и 50 общественных территорий.

Приложением к постановлению утверждены перечни видов работ по благоустройству дворов.

В основной включен ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн; в дополнительный — оборудование детских и спортивных площадок, парковок и озеленение территорий.
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