В Пензе штаб по подготовке к отопительному сезону будет работать ежедневно ЖКХ

Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать работу штаба по подготовке к отопительному сезону в ежедневном режиме.

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«С утра должны быть определены объемы работ, а к вечеру — подведены итоги. Нам надо видеть динамику, насколько мы продвигаемся за день. Приступаем с завтрашнего дня», — сказал он в ходе совещания с руководителями ресурсоснабжающих организаций, состоявшегося во вторник, 5 сентября.

Глава администрации Пензы отметил, что решить в одночасье проблему изношенности инженерных коммуникаций, которая назревала годами, не получится.

«В этом году ремонтом охвачен большой объем теплосетей. Работа в этом направлении вызывает трудности и неудобства для горожан, но она необходима и, безусловно, будет продолжена в следующем году», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.