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Отчет о расселении аварийного жилья в Пензенской области направят в Фонд ЖКХ в октябре

17:54 | 08.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Специалисты управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области приступили к подготовке отчета об итогах реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной на 2013–2017 годы, который будет направлен в Фонд ЖКХ до 16 октября.

Отчет о расселении аварийного жилья в Пензенской области направят в Фонд ЖКХ в октябре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По состоянию на 1 января 2018 года в госкорпорацию будет представлен годовой отчет с учетом принятых судебных решений.

На данный момент мероприятия по расселению аварийного жилья, признанного таковым до января 2012 года, завершены.

По данным регионального управления ЖКХ, в 14 муниципальных образованиях Пензенской области до 1 сентября 2017 года требовалось переселить более 8,5 тыс. человек, проживавших в 359 аварийных многоквартирных домах общей расселяемой площадью 135 тыс. кв. метров.

Общая сумма затрат на эти цели составила около 4,5 млрд. рублей, из них 2,4 млрд. рублей — средства Фонда ЖКХ.

По программам переселения в Пензе было построено под ключ 40 многоквартирных домов с жилыми помещениями экономкласса. В 13 муниципальных образованиях квартиры были приобретены во вновь построенных 88 домах.

По состоянию на 1 сентября текущего года, расселены 8 тыс. 728 жителей из 3 тыс. 690 помещений площадью около 135 тыс. кв. метров.
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