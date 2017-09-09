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Проект по формированию комфортной среды в Пензе выполнен на 70% — Андрей Гришин

13:14 | 09.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Работы, запланированные в Пензе на 2017 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», выполнены на 70%. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

Проект по формированию комфортной среды в Пензе выполнен на 70% — Андрей Гришин

Фото: Penza-gorod.ru

«Полностью завершены объемы на пяти дворовых территориях. Подготовлено к асфальтированию восемь дворов, в финальной стадии — 19 объектов, на остальных устанавливается бортовой камень», — проинформировал он мэра Виктора Кувайцева во время объезда города в субботу, 9 сентября.

Согласно озвученным данным, подготовительные работы ведутся на 12 участках на улицах Кулакова, Ладожской, Рахманинова, Ульяновской, Тепличной, Экспериментальной, Аустрина и проспекте Строителей. При установлении благоприятных погодных условий четыре асфальтоукладочных комплекса готовы к работам во дворах на улице Кронштадтской, 1; Кижеватова, 33А, Герцена, 12 и 12А; а также Циолковского, 39, 41 и 43.

«Асфальтирование необходимо проводить в соответствии с технологией, не допуская проведения работ в дождь. При этом нужно использовать каждый погожий час», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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