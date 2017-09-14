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Иван Белозерцев призвал не затягивать с подачей тепла в дома пензенцев

12:22 | 14.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал ответственных лиц не затягивать с подачей тепла в учреждения соцкультбыта и жилые дома Пензенской области.

Иван Белозерцев призвал не затягивать с подачей тепла в дома пензенцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Время холодное приближается. Это у нас традиция русского человека — ждать до последнего и в последний момент принимать героические усилия, чтобы подготовить и запустить котельные, дать тепло в жилые дома, в первую очередь больницы, поликлиники, школы, детские сады, родильные дома», — сказал глава региона в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в четверг, 14 сентября.

Он подчеркнул, что не надо ждать каких-то особых условий для включения отопления.

«Надо вовремя дать тепло в горда и районы, во все объекты соцкультбыта, но для этого нужно сейчас провести большую работу. Подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону мы начали сразу после окончания отопления. Немало сделано в этом вопросе, но, посещая районы Пензенской области, я вижу, что не все муниципальные образования выполнили необходимые объемы», — отметил Иван Белозерцев, уточнив, что нарекания вызывают состояние котельных, капитальный и текущий ремонт труб, а также проведение опрессовки.

Губернатор также добавил, что управляющие компании в преддверии отопительного сезона должны навести порядок в домах, в частности — закрыть окна в подъездах.
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