И.о. мэра Пензы призвал подрядчиков не ждать жалоб жителей на недочеты при благоустройстве ЖКХ

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков призвал подрядчиков, выполняющих работы на дворовых территориях, не ждать, когда на них пожалуются жители.

Фото: Penza-gorod.ru

«Жильцы вам высказывают пожелания — учитывайте их. Люди должны быть довольны. Не создавайте ситуаций, когда они доводят свои жалобы до нас. Делать все равно придется. Если работать, то делать это хорошо, на совесть», — сказал он в ходе инспекционного обхода дворов в воскресенье, 17 сентября.

Проверка прошла на улицах Красной, Клары Цеткин, Рахманинова, Герцена и Кижеватова. Сергей Волков во время обхода обратил внимание представителей подрядных организаций на необходимость ускориться, не ухудшая при этом качества.

В свою очередь вице-мэр Юрий Ильин указал подрядчикам на недоработки, выявленные в ходе инспекции, в частности, на незаасфальтированные дорожки на улицах Герцена и Кижеватова, сообщает пресс-служба администрации Пензы.