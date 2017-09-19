В Пензе намечено выделить средства на частичную оплату отопления жителям малоэтажных домов ЖКХ

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Вопрос о выделении средств на компенсацию 20% оплаты за отопление жителям 75 одно- и двухэтажных домов будет рассмотрен на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 29 сентября.

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Соответствующее предложение в ходе заседания комиссии гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике озвучил вице-мэр Юрий Ильин.

По словам докладчика, ежемесячный платеж за отопление в таких домах может доходить до 4 тыс. рублей в месяц.

Он пояснил, что наибольшая сумма за отопление начисляется жильцам домов, получающих тепловую энергию от АО «Пензтеплоснабжение», ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и ООО «ГКС Энерго».

«Тарифы указанных теплоснабжающих организаций установлены управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области выше средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по городу Пензе и составляют 1 тыс. 690 рублей за 1 Гкал с учетом НДС», — отметил Юрий Ильин.

По его словам, на предоставление мер дополнительной социальной поддержки на отопительный сезон необходимо выделить более 2 млн. 66 тыс. рублей.

«Это окажет указанной категории граждан города Пензы помощь в виде частичной оплаты услуги отопления в размере 20% от ежемесячно начисляемой им суммы за отопление жилого помещения из бюджета города Пензы. То есть, если семья платит 2 тыс. рублей в месяц за отопление, то экономия составит 400 рублей», — пояснил вице-мэр.

Глава Пензы Валерий Савельев подчеркнул, что подобные меры поддержки жителей города крайне необходимы.

«Обязательно этот вопрос будет рассмотрен [на сессии] среди первых», — цитирует Валерия Савельева пресс-служба пензенской гордмы.