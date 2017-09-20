Юрий Ильин недоволен организацией работы «Т Плюс» по ремонту теплосетей ЖКХ

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин выразил недовольство организацией работы ПАО «Т Плюс» по ремонту теплосетей.

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В ходе заседания штаба по подготовке к зимнему сезону, состоявшегося в среду, 20 сентября, он поинтересовался у ответственного сотрудника планом работ на текущие сутки.

Он не смог ответить на данный вопрос, так как график на каждый день компания не составляет, несмотря на то, что такое поручение давалось неоднократно.

По словам Юрия Ильина, компания поступает безответственно.

«Срок, установленный главой администрацией города Виктором Николаевичем Кувайцевым, подойдет к концу через 5 дней, осталось меньше недели. И вы при такой организации деятельности еще обижаетесь на применение штрафных санкций», — сказал он.

Вице-мэр отметил, что из-за семи разрытий ПАО «Т Плюс» во многих домах отсутствует горячая вода, а в ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха.

Также на совещании затронули вопрос готовности аварийных служб к началу отопительного сезона в части количества бригад, ответственных за предотвращение аварий. Его на контроль взял начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин, сообщает пресс-служба мэрии.