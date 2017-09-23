Вице-мэр Пензы пригрозил расторгнуть контракт с компанией, сорвавшей сроки ремонта дворов ЖКХ

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин предупредил ООО «Колизей» о намерении расторгнуть контракт, если компания не активизирует работу по благоустройству дворов в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 23 сентября, вместе с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Андреем Гришиным и начальником отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации Александром Утиным вице-мэр посетил несколько объектов, находящихся в зоне ответственности ООО «Колизей».

Организация срывает установленные сроки по семи адресам: во дворе домов №164 и №166 на улице Терновского, у дома №45 на улице Краснова, между МКД №3, №5А и №7 на улице Красной, во дворе домов №№5, 6, 7 и 7А на улице Экспериментальной, на объекте в секторе между домами №51 и 53 на улице Мебельной, на улице Кижеватова, 33, и во дворе домов №2 и №4 на улице Попова.