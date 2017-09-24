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Вице-мэр не смог связаться с техдиректором «Т Плюс теплосеть Пенза» во время проверки

14:30 | 24.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Вице-мэр Юрий Ильин не смог связаться с техническим директором АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Игорем Денисовым по вопросу неудовлетворительной работы подрядчиков в ходе инспекционного выезда в воскресенье, 24 сентября.

Вице-мэр не смог связаться с техдиректором «Т Плюс теплосеть Пенза» во время проверки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с вице-мэром проверить организацию работ по ремонту теплосетей на улицах Пушкина, Суворова, Чкалова, Коммунистической, Ставского и проспекте Строителей выехали начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин и руководитель отдела обеспечения функционирования городского хозяйства мэрии Александр Утин.

Юрий Ильин усомнился в том, что работы завершатся в установленный срок, до 25 сентября.

«Руководство не только ход работ не контролирует, даже на связь не выходит ― халатно относится к своим должностным обязанностям», ― цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Пензы.
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