Вице-мэр не смог связаться с техдиректором «Т Плюс теплосеть Пенза» во время проверки
Печать
Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Вице-мэр Юрий Ильин не смог связаться с техническим директором АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Игорем Денисовым по вопросу неудовлетворительной работы подрядчиков в ходе инспекционного выезда в воскресенье, 24 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Вместе с вице-мэром проверить организацию работ по ремонту теплосетей на улицах Пушкина, Суворова, Чкалова, Коммунистической, Ставского и проспекте Строителей выехали начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин и руководитель отдела обеспечения функционирования городского хозяйства мэрии Александр Утин.
Юрий Ильин усомнился в том, что работы завершатся в установленный срок, до 25 сентября.
«Руководство не только ход работ не контролирует, даже на связь не выходит ― халатно относится к своим должностным обязанностям», ― цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Пензы.