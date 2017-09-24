Юрий Ильин потребовал переделать ремонт во дворе на проспекте Строителей в Пензе ЖКХ

Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Вице-мэр Юрий Ильин потребовал в кратчайшие сроки устранить недостатки, оставшиеся после работ по благоустройству во дворе дома №21 на проспекте Строителей в Пензе в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выезда на место в воскресенье, 24 сентября, он обратил внимание на трещины в асфальте, разбитый бордюрный камень, неподнятые люки, а также неудовлетворительное качество покрытия и стыковки швов.

«Только абсолютно безответственное отношение к своим обязанностям может к такому привести. Устраняйте исключительно за свой счет», — сказал Юрий Ильин, обращаясь к представителю подрядной организации.

Он подчеркнул, что лично приедет проверить качество переделанных работ, сообщает пресс-служба мэрии.