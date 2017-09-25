В Пензе подписано постановление о начале отопительного сезона ЖКХ

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности мэра Сергей Волков подписал постановление «О начале отопительного периода 2017–2018 годов в городе Пензе» в понедельник, 25 сентября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в нем предприятиям, осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта и социальной сферы, поручается приступить к началу отопительного периода с 27 сентября.

При этом в документе отмечается, что сроки отопительного периода могут быть скорректированы.

Кроме того, владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим тепло- и энергоресурсы, необходимо закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней со дня начала отопительного сезона.