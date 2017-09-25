В Пензе без горячей воды остается 435 домов ЖКХ

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. 435 домов в Пензе остается без горячей воды из-за ремонтных работ, проводимых ПАО «Т Плюс». Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе оперативного совещания, состоявшегося в администрации города в понедельник, 25 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, с началом отопительного периода подобная ситуация недопустима, и ко всем организациям, нарушающим сроки ремонта теплосетей, будут применяться жесткие санкции.

Исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков поручил Юрию Ильину держать данную ситуацию на контроле.

«Необходимо обеспечить личный контроль за соблюдением сроков проведения работ по ремонту тепловых сетей ресурсоснабжающими организациями, а также работ по благоустройству территорий после вскрышных работ», — сказал он.

Также и.о. мэра дал задание всем руководителям муниципальных учреждений социальной, культурной и образовательной сфер следить за подачей тепла и температурным режимом в зданиях, сообщает пресс-служба мэрии.