В Пензе тепло поступило в 720 домов и 70 объектов соцкультбыта ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Тепло поступило в 720 домов, 60 образовательных учреждений, один объект культуры и девять медучреждений Пензы.

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Вопросы начала отопительного сезона обсудили в ходе заседания оперативного штаба по подготовке к зимнему периоду, которое состоялось в администрации Пензы в минувшую среду, 27 сентября.

Одним из ключевых вопросов стала работа компании «Т Плюс» по капитальному ремонту тепловых сетей.

И.о. Технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов сообщил, что в настоящее время завершен ремонт теплосетей на улице Новочеркасской.

По его словам, в районе «Могилевского дворика» работы завершатся 29 сентября, на улице Коммунистической — 2 октября, на улице Чкалова — 5 числа, на улицах Пушкина и Ставского — 6-го.

Дмитрий Шелехов выразил уверенность, что причин для срыва обозначенных сроков нет.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники заседания отнеслись к его словам с недоверием и возмутились, что директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, который должен был присутствовать на заседании штаба, приглашение на официальное мероприятие проигнорировал.