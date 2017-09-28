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На ликвидацию свалки в Заре выделено почти 2 млн. рублей из бюджета Пензы

16:03 | 28.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Почти 2 млн. рублей выделено на ликвидацию масштабной свалки в пензенском микрорайоне Заря. Такое решение принято в ходе 37-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 28 сентября.

На ликвидацию свалки в Заре выделено почти 2 млн. рублей из бюджета Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ликвидацию свалки в микрорайоне улицы Новоселов и Магистральной [необходимо] выделить денежные средства в сумме 1 млн. 971 тыс. рублей», — сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

Депутат Алексей Шуварин выразил удивление объемом средств, которые планируется потратить.

«Что же это за свалка, что на ее ликвидацию нужно 2 млн. рублей целых из бюджета?» — спросил он.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Андрей Гришин пояснил, что эту свалку потребовала ликвидировать прокуратура.

«Она образовалась еще до того, как микрорайон Заря вошел в черту города Пензы. Она значительная. Там площадь порядка 73 тыс. кв. метров. У нас есть решение суда», — сказал он.
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