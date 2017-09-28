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Руководство «Т Плюс» и представители власти проконтролировали ремонт на теплосетях Пензы

18:52 | 28.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Рабочая группа, в которую вошел директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, проверила ход ремонтных работ на тепловых сетях в рамках программы «Re: Конструкция – 2017» в Пензе в четверг, 28 сентября.

Руководство «Т Плюс» и представители власти проконтролировали ремонт на теплосетях Пензы

Фото: пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

«Сначала выездная группа посетила участок на улице Пушкина, где завершен монтаж трубопровода. В данный момент проводятся мероприятия по включению горячего водоснабжения потребителям. Затем комиссия посмотрела, как проходят работы на улицах Чкалова и Коммунистической и на проспекте Победы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

В компании отметили, что по ходу проверки подрядчики обозначили проблемы, связанные с прохождением городских коммуникаций во время работ, в частности водопровода, электрических кабелей и линий связи.

«Ремонт осуществляют четыре бригады, укомплектованные необходимым оборудованием и специализированной техникой», — уточнили в «Т Плюс».

По словам Александра Суслова, замедление темпа ремонта напрямую связано с ростом дебиторской задолженности потребителей, которая превысила 1 млрд. 968 млн. рублей.

«Рост дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 480 млн. рублей. Основной должник — ОАО «МКП Теплоснабжение Пензы». Если бы муниципальное предприятие вернуло долги, можно было бы реализовать шесть годовых инвестпрограмм и существенно повысить надежность в сетях и оборудовании», — пояснил он.

По словам Александра Суслова, в настоящее время продолжается поэтапное подключение потребителей Пензы к теплу.
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