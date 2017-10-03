Компания «Т Плюс» вложила в теплосети Пензы 350 млн. рублей — Александр Суслов ЖКХ

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Компания «Т Плюс» вложила примерно 350 млн. рублей в теплосети Пензы с начала 2017 года. Об этом сообщил директор Мордовского филиала организации Александр Суслов.

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«Мы вложили очень большие деньги, которых никогда не было — это порядка 350 млн. [рублей] вместе с ремонтами — в тепловые сети города Пензы. Дай бог миллионов 50 «сидело» в тарифе. Остальные деньги компания изыскала свои», — пояснил он в ходе встречи с журналистами в пресс-центре ИА «PenzaNews» во вторник, 3 октября.

Александр Суслов напомнил, что была разработана инвестпрограмма на сумму около 208 млн. рублей, предусматривающая перекладку теплосетей на 14 участках, благодаря которой заменено около 10 км.

«Потом мы еще дополнительно 30 млн. [рублей] изыскали на [текущий] ремонт, потому что было большое количество порывов», — сказал директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

По его словам, для оперативного решения возникающих проблем привлекались как пензенские подрядчики, так и бригады со стороны, в частности, из Саранска и Оренбурга, которые приезжали со своей техникой и оборудованием.

«На сегодняшний день из 14 участков закончено 11. Завтра, скорее всего, будет еще один закончен — он на выходе, останется два: это по улице Пушкина и по улице Чкалова», — уточнил Александр Суслов, добавив, что если в первом случае осталось проложить 65 погонных метров, то во втором — около 25.