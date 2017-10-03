16:18:45 Вторник, 3 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Компания «Т Плюс» вложила в теплосети Пензы 350 млн. рублей — Александр Суслов

13:56 | 03.10.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Компания «Т Плюс» вложила примерно 350 млн. рублей в теплосети Пензы с начала 2017 года. Об этом сообщил директор Мордовского филиала организации Александр Суслов.

Компания «Т Плюс» вложила в теплосети Пензы 350 млн. рублей — Александр Суслов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы вложили очень большие деньги, которых никогда не было — это порядка 350 млн. [рублей] вместе с ремонтами — в тепловые сети города Пензы. Дай бог миллионов 50 «сидело» в тарифе. Остальные деньги компания изыскала свои», — пояснил он в ходе встречи с журналистами в пресс-центре ИА «PenzaNews» во вторник, 3 октября.

Александр Суслов напомнил, что была разработана инвестпрограмма на сумму около 208 млн. рублей, предусматривающая перекладку теплосетей на 14 участках, благодаря которой заменено около 10 км.

«Потом мы еще дополнительно 30 млн. [рублей] изыскали на [текущий] ремонт, потому что было большое количество порывов», — сказал директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

По его словам, для оперативного решения возникающих проблем привлекались как пензенские подрядчики, так и бригады со стороны, в частности, из Саранска и Оренбурга, которые приезжали со своей техникой и оборудованием.

«На сегодняшний день из 14 участков закончено 11. Завтра, скорее всего, будет еще один закончен — он на выходе, останется два: это по улице Пушкина и по улице Чкалова», — уточнил Александр Суслов, добавив, что если в первом случае осталось проложить 65 погонных метров, то во втором — около 25.
Актуальное
Читайте также
МКП «Теплоснабжение Пензы» задолжало за тепловую энергию 1,5 млрд. рублей В ПГУ пройдет «День арабской культуры»
Компания из Санкт-Петербурга обеспечит работу диспетчерской службы для глухих в Пензе В Пензе МУП «Жилье-22» оштрафовано за следы подтопления в подвале
Двоим пензенским атлетам присвоено звание «Мастер спорта России» В ноябрьские праздники будут выделены дополнительные поезда из Москвы в Пензу и обратно
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама