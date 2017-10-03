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В Пензе МУП «Жилье-22» оштрафовано за следы подтопления в подвале

14:43 | 03.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено МУП «Жилье-22» по ОЖФ, которое признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений в доме №2 на улице Конструкторской в Пензе.

В Пензе МУП «Жилье-22» оштрафовано за следы подтопления в подвале

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В подвалах в первом и третьем подъездах были выявлены следы подтопления канализационными водами. Местами отмечалось захламление бытовыми отходами. Кроме того, на отверстии в подвале на уровне первого подъезда отсутствует сетка или решетка, а также порвана сетка на вентиляционном отверстии в шестом подъезде», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что виновность МУП «Жилье-22» по ОЖФ была подтверждена протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий и фотографиями.
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