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Мэр Пензы лично проверил, насколько тепло в учреждениях образования

12:34 | 05.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с подчиненными лично посетил учреждения образования, которые на данный момент пока не отапливаются.

Мэр Пензы лично проверил, насколько тепло в учреждениях образования

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, он оценил ситуацию во втором филиале детсада №124, где нет тепла из-за порыва на сетях на улице Чаадаева.

В связи со сложившейся ситуацией родители приводят в учреждение примерно 40 детей из 120. В целях организации занятий для них работают дежурные группы, а для поддержания температуры воздуха в помещениях используются обогреватели.

Виктор Кувайцев поставил задачу перед ответственными лицами ликвидировать последствия коммунальной аварии и обеспечить теплоснабжением дошкольное учреждение.

«Если к завтрашнему дню не будет тепла, примем решение перевести ребятишек в филиал детского сада, расположенный на улице Медицинской», — сказал он.

Затем Виктор Кувайцев посетил школу №66, где из-за низкой температуры продолжительность занятий была сокращена с 40 до 30 минут. Ситуация также связана с утечкой на улице Чаадаева.

Кроме того, в центре внимания оказался дворец детского и юношеского творчества Пензы, который удален от теплосетей и располагается на возвышенности, в связи с чем оперативно подключить его к теплоносителю не получается.

«Учитывая, что мы идем по пути установки модульных котельных в социально значимых объектах, нужно рассмотреть возможные варианты перевода этого здания на другой источник тепла», — отметил мэр Пензы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Виктор Кувайцев также обсудил с руководством учреждения вопрос о замене существующих окон на пластиковые и усиления конструкции пандуса.
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