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Мэр посадил липу в центре Пензы

13:14 | 05.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с директором МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Александром Кильгянкиным посадил липу на улице Московской в районе Фонтанной площади в четверг, 5 октября.

Мэр посадил липу в центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в течение дня на этой улице планируется высадить 12 шестилетних лип, выращенных в питомнике предприятия, взамен погибших деревьев.

По словам Александра Кильгянкина, приживаемость саженцев, как показывает практика, составляет примерно 80%.

«Корневая система хорошая, грунт подготовили. Самое главное — уход», — пояснил руководитель МУПа.

Как сообщил Виктор Кувайцев, всего в центре Пензы — на улицах Московской, Кирова, Володарского и Пушкина — планируется высадить более двух сотен новых деревьев.

«Мы провели ревизию: у нас чуть более 200 приствольных кругов в центре города […] остались свободными. Где-то деревья погибли, где-то их погубили. Поэтому, сделав такую ревизию, мы подобрали саженцы, присущие этой улице. Вот здесь [на улице Московской] мы сажаем липу», — пояснил глава администрации Пензы.

Он добавил, что на улице Кирова — там, где на тротуаре укладывается плитка — также намечено посадить деревья.

«Мы там предусмотрели, чтобы симметрично с противоположной стороной деревья были. […] Плитка будет выбираться под приствольный круг, дерево будет высаживаться и бордюрчиком будет выгораживаться», — сказал он.

Мэр напомнил, что мероприятия по озеленению территорий во дворах напрямую зависят от желания жителей многоквартирных домов.

«Пусть обращаются. Мы это делаем и весной, и осенью. Мы найдем возможность только для того, чтобы поддержать инициативы людей. […] Если надо, и воды привезем», — отметил Виктор Кувайцев.
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